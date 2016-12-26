"شرطة الرياض" تُطيح بشابين خرجا مع فتاة متبرجة يستقلان "كرايزلر"

تمّ ضبطهما بتعاون من "الهيئة" .. سعوديان في العقد الثالث أقرّا بفعلتهما

ضبطت شرطة منطقة الرياض، بتعاون من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، شابين خرجا وهما يستقلان مركبة مع فتاة متبرجة.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد، فواز بن جميل الميمان؛ أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، فقد ورد لمركز شرطة الصحافة بلاغٌ مفاده خروج فتاة متبرجة مع شابين يستقلان مركبة من نوع كرايزلر، حسبما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "بعد التثبت من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت، ولله الحمد، عن ضبط الشابين - سعوديي الجنسية في العقد الثالث من العمر؛ حيث أقرّا بالخروج مع الفتاة".

واختتم "الميمان": "جرى إيقافهما، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم حسب الاختصاص".