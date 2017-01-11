شراكة "السياحة" و"جنى" تثمر أول سوق نسائي على مستوى المملكة بينبع

توفير 30 محلاً وتخصيصها للأسر المنتجة بإيجار رمزي ألفي ريال للعام

أكد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني، أهمية الشراكة مع مركز "جنى"؛ لما يقدمه المركز من دعم للأسر المنتجة؛ مشيراً إلى أن الهيئة تحرص -من خلال تلك الشراكة- على توفير مساحات مقدرة لاستيعاب الأسر المنتجة وتشجيعهم؛ مثمناً التعاون الكبير بين المركز والهيئة، والذي انعكس إيجاباً في سوق الليل الذي بات من أفضل النماذج في الأسواق النسائية بالمملكة، التي تحفزهم على الإنتاج والعمل.

وكشفت مدير فرع مركز جنى بمحافظة ينبع مريم الغفاري، عن نجاح الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع، والتي بدأت ثمارها تبرز في مشروع المنطقة التاريخية، من خلال توفير عدد 30 محلاً للمركز تم تخصيصها للأسر المنتجة بإيجار رمزي بقيمة ألفيْ ريال للعام، ونسعى لزيادة عدد المحلات إلى 54 قريباً.

وقالت "الغفاري": إن مشروع المنطقة التاريخية من أنجح المشاريع الرائدة التي نفّذتها هيئة السياحة بمحافظة ينبع، ويهدف المشروع إلى النهوض بمستوى الأفراد وتحسين دخل الأسر المنتجة والمساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة، وأيضاً الترويج لمنتجات الأسر وبيعها، وفتح منافذ تسويقية جديدة، وتحفيز النساء على العمل الحر، ويعتبر مشروع سوق الليل الأولَ على مستوى المملكة من حيث التشغيل؛ خاصة أنه سوق نسائي بنسبة تصل إلى 95%.

وأوضحت "الغفاري" نسبة تمويل الأسر المنتجة؛ حيث أنهى المركز السنة السادسة من افتتاحه بتوفير 67 ألف فرصة عمل ذاتية للسيدات، بقيمة مبلغ 376 مليون ريال على مستوى فروع مركز جنى في المملكة: (الدمام، والخبر، وحائل، والقصيم، وجازان، والباحة، وعرعر، والجوف، وينبع، ومكة، والأحساء)، وتم دعم مشاريع مختلفة ومنوعة "تجارية وصناعية وخدمية"؛ لتحقيق أهداف ورسالة المركز في تقديم القروض الحسنة، وتحويل الأسر المستهلكة إلى أسر منتجة؛ تحقيقاً لرؤية 2030 في دفع عجلة التنمية لدعم الاقتصاد الوطني، كما تم دعمهم فنياً من خلال متابعة مشاريعهم وتطويرها، بالإضافة لتنظيم عدد من ورش العمل في مختلف المجالات المالية والإدارية؛ لإكساب الأسر بعض الخبرات التي تفيدهم في مشاريعهم التجارية، إلى جانب المتابعة الشهرية والسنوية لمشاريعهم.

يُذكر أن مشروع "جنى" هو أحد مبادرات مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي، وهو عبارة عن مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات الإقراض متناهي الصغر للنساء بدون فوائد أو اللجوء إلى الكفالات التقليدية، ويهدف إلى ترسخ ثقافة العمل، ومبدأ الاعتماد على الذات، ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع، ومن آثار هذا المشروع، الحد من ظاهرتيْ الفقر والبطالة بالمجتمع، وتمكين النساء اجتماعياً واقتصادياً من خلال المشاريع المدرة للدخل.