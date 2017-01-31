"شتاء العاصمة" يُنوم 1125 طفلاً في "سعود الطبية".. وهذه نصائح الطوارئ

تمثلت في اعتلال تنفسي من التقلبات الجوية خلال شهرين وللوقاية دور في تجنبها

تسببت تقلبات الجو في فصل الشتاء، التي شهدتها العاصمة، الشهرين الماضيين، في تنويم 1125 حالة اعتلال تنفسي بمستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية.

وأشارت طوارئ الأطفال، إلى أن للوقاية دورا في تجنب حالات الزكام ونزلات البرد والأمراض، مؤكدة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية مثل: "أخذ التطعيمات اللازمة ضد الانفلونزا الموسمية (استشارة الطبيب)، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المناديل الورقية عند العطس، وتجنب استخدام أدوات الآخرين مثل المناديل أو المناشف، وتدفئة أجسام الأطفال بشكل جيد تساهم ،بإذن الله، في عدم حصول مضاعفات تؤثر على صحة الطفل التنفسية".

وشددت طوارئ الأطفال ،في هذا السياق، على ضرورة مراجعة أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية، أو قسم الطوارئ، في حالة تعرض الطفل لاعتلال تنفسي إثر تقلبات الجو.