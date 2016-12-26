شاهد.. هذه هي العلامات الأمنية الخاصة بالإصدار السادس للعملة

تضمنت طباعة بارزة وخيط الأمان والشريط الأمني ثلاثي الأبعاد

نشرت مؤسسة النقد السعودي، اليوم، إنفوغرافيك خاصاً بالعلامات الأمنية الخاصة بالإصدار السادس من العملة السعودية .

وأوضحت "النقد" أن من بين تلك العلامات الطباعة البارزة وخيط الأمان والعلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، والشريط الأمني ثلاثي الأبعاد وغيرها من العلامات.

وفي وقت سابق اليوم بدأت مؤسسة النقد السعودي طرح الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتيها الورقية والمعدنية، للتداول عبر فروعها.

ووفقاً للمؤسسة سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع العملتين الورقية والمعدنية المتداولتين حالياً بجميع فئاتهما، بصفتهما عملة رسمية للدولة لها قوة الإبراء، فيما سيحلّ الريال المعدني الجديد تدريجياً محل الريال الورقي.