شاهد.. كيف أحرقت "الجنية السوداء" طقماً للحوثيين قرب ميناء ذوباب

المقاومة اليمنية طلبت إسناداً فحضر صقور الحرمين في دقائق

نشر نشطاء يمنيون صوراً لطقم عسكري لمليشيا المتمردين الحوثيين بعد قصفهم في أحد الصحاري أثناء إسنادها لرجال المقاومة اليمنية لتحرير ما تبقى من بلادهم من مليشيا الحوثي.

ونشر أحد النشطاء اليمنيين عدة منشورات قائلاً: طلبت المقاومة اليمنية إسنادًا من التحالف للجيش الوطني للتقدم صوب ميناء ذوباب؛ وما هي إلا دقائق حتى ظهر صقور الحرمين في الجو وفتحوا نيران الأباتشي على رتل للحوثيين وغادروا الأجواء تاركين الحوثيين جثثاً متناثرة وعرباتهم رأسًا على عقب.

ويطلق الحوثيون لقب "الجنية السوداء" و"أم الصبيان" على مروحيات الأباتشي السعودية؛ نظراً للونها الأسود ومداهمة أهدافها بشكل مفاجئ ليلاً ونهارًا.