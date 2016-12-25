شاهد.."كرنفال الزهايمر" يختتم "مزولة" كبار السن في ميدان ديراب

وسط حضور كثيف لشخصيات محلية ورعاية إعلامية من "سبق"

اختتمت لجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر مساء أمس كرنفال "مزولة" في نسخته الثانية لهذا العام باسم "كرنفال الطيبين"، بميدان ديراب بالرياض، والذي استضاف عدد من كبار السن ودور الرعاية للمسنين تحت مظلة ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ودعم وحضور الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة الأمير عبد الله بن مساعد ورعاية إعلامية من "سبق".

وكان الأمير عبد الله بن مساعد قد افتتح الكرنفال يوم الجمعة حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الأمير سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

من جانبها أكدت نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية بالجمعية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أن رعاية الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة لهذا الكرنفال، تأتي في إطار دعم الهيئة العامة للرياضة المستمر لبرامج وأنشطة الجمعية مما كان له بالغ الأثر في إنجاحها.

وأوضحت الأميرة مضاوي أن الكرنفال حظي بدعم ومساندة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث يُعد رافدا من روافد السياحة، وفرصة للاطلاع عن قرب لما تقوم به الجمعية من مجهودات توعوية تثقيفية في إطار اهتماماتها.

وفي نهاية الحفل تسلم راعي الحفل هدية تذكارية، ثم قام بتكريم الجهات الحكومية والأهلية الراعية للمهرجان.