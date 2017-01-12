شاهد.. عناية الله تنقذ 8 بينهم أطفال من حادث مروع بمكة.. والسبب إشارة!

سائق مركبة حاول اللحاق فارتطم بمؤخرة شاحنة ثم باشر المعنيون الحادث

أنقذت العناية الإلهية 8 أشخاص؛ بعد تعرضهم لحادث مروري مروع، وقع، صباح اليوم، على طريق الملك خالد وتحديداً عند صقر قريش باتجاه الشرائع.

وقالت مصادر أمنية إن فرق المرور وفرق الدفاع المدني باشرت وقوع حادث بين مركبة وشاحنة، وتعرّض 8 أشخاص لإصابات من بينهم أطفال على طريق الملك خالد "صقر قريش"، وتم الانتقال، واتضح وجود محتجزين داخل المركبة، وتم إخراجهم بواسطة فرق الدفاع المدني، ونُقلوا إلى مستشفى النور؛ حيث تولى مرور العاصمة المقدسة التحقيق في مسببات الحادث وإتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ورجحت مصادر أمنية أن سبب وقوع الحادث هو محاولة سائقها ملاحقة الإشارة الخضراء؛ إلا أنه تفاجأ بوقوف شاحنة أمامه، فاصطدم بمؤخرتها، مما سبب 8 إصابات تم نقلهم إلى مستشفى النور.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت في الساعة 12:47 من صباح اليوم الخميس بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع إشارة صقر قريش، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي.

وأضاف: "حين وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود 8 حالات، وتم تقديم العناية الإسعافية لها، ونُقلت إلى مستشفى النور التخصصي".