شاهد.. شرطة الرياض تطيح بسارقي مستشفى جازان

ثلاثة سعوديين ويمني وسوداني

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بتوفيق من الله من الإطاحة بـ (5 ) جناة ( ثلاثة سعوديين ووافدين يمني وسوداني الجنسية) تورطوا في سرقة أجهزة ومعدات طبية تقدر قيمتها بعدة بملايين من مستشفى جازان

العام بتاريخ 20/3/1438.



وكانت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة جازان تشير إلى سرقة أجهزة ومعدات طبية من البرج الطبي التابع لمستشفى جازان العام، وقيام أحد الجناة سوداني الجنسية بتحميل المسروقات في شاحنة والتوجه بها إلى

مدينة الرياض .



على إثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الاجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة ، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهم السوداني وضبطه بعد تتبع الشاحنة، وبسماع

أقواله أقر قيامه بتخزين المسروقات بمشاركة وافد يمني الجنسية وشخصين آخرين سعوديين بأحد المستودعات بحي السلي ، ومن خلال كمين محكم تم القبض على جميع المتهمين داخل المستودع وعثر بحوزتهم على الأجهزة والمعدات الطبية المبلغ عن

سرقتها.



وقال " تم التحفظ على المتهمين جميعا والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبه لإكمال اللازم بحقهم حسب الإختصاص" .