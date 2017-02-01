شاهد .. راجمات الصواريخ تدك أوكار الحوثيين ومغامرتهم انتهت باصطيادهم

بعد محاولة استهداف المواقع السعودية بالطوال .. عملية قتل فيها جميع المتسللين

شهدت الحدود الجنوبية السعودية مع دولة اليمن اشتباكات بين القوات السعودية ومجموعات من الميليشيات الحوثية، بعد أن حاولوا استهداف عدد من المواقع السعودية بالمقذوفات بمحافظة الطوال الحدودية.

وقصفت راجمات الصواريخ عدداً من المواقع تتمركز فيها الميليشيات داخل الأراضي اليمنية؛ ما أسهم في حسم الموقف بقتل جميع المتسللين، كما دكت عدداً من المعاقل التي يتخذها الحوثيون أوكاراً لهم.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن الراجمات السعودية وجّهت، اليوم، ضربات ناجحة ضدّ عددٍ من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون داخل الأراضي اليمنية على حدود المملكة.