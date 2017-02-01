شاهد.. حملة ثلاثية لمتابعة محلات أسواق الأفلاج

رصدت بعض الملاحظات الثانوية

نفذت حملة ثلاثية من مكتب العمل في الأفلاج ووزارة التجارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات جولة تفقدية على أحد المخيمات التسوقية في محافظة الأفلاج لتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية والمواد الاستهلاكية.

من جانبه أوضح مدير مكتب العمل والتنمية الاجتماعية في الأفلاج محمد الحبشان لـ " سبق " التي رافقت الحملة أن هذه الحملة تهدف إلى التحقق من نظامية عمل الوافدين بالمهرجانات والأسواق وإلتزام المنظمين بتطبيق إجراءات التنظيم، مضيفاً أنه تم رصد بعض الملاحظات الثانوية وتم إبلاغ أصحابها بتعديلها .

وأكد الحبشان أن حملات مكتب العمل والتنمية الاجتماعية في الأفلاج مستمرة والإجراءات النظامية والعقوبات تنتظر أي مخالفة لتعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأشاد في الوقت نفسه بتعاون المنظم لمهرجان خيمة التسوق وتعاونه مع مفتشي مكتب العمل، وإتاحته الفرصة بالتعاون لجنة تنمية الأفلاج لأكثر من 50 من الأسر المنتجة بعرض منتجاتهم في المهرجان بخيمة التسوق بدون مقابل.