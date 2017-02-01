شاهد .. ثلوج خفيفة تغازل مرتفعات تبوك والأجواء شديدة البرودة

"المضلعاني" محذّراً من الخروج إليها: غير متراكمة والحرارة صفر

هطلت - قبل قليل - اليوم الأربعاء ثلوج على مرتفعات الظهر بتبوك، وُصفت بالخفيفة، فيما أظهر مقطع فيديو زوّد به "سبق"، فهد الطرفاوي؛ أحد المهتمين بالطقس، بداية تساقط الثلوج، مشيراً إلى أن الثلوج في مُجملها خفيفة.

من جهته، نبّه الباحث المتخصّص في مناخ تبوك، عيد المضلعاني؛ إلى أن الثلوج التي تساقطت على منطقة الظهر خفيفة جداً وغير متراكمة ولا ننصح أحداً بالذهاب هناك، مبيناً أن الأجواء الآن شديدة البرودة ودرجة الحرارة صفر.