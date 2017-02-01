شاهد.. تدفق حِمم بركان كيلاويا إلى مياه المحيط

أظهَرَ مقطع فيديو، جرى نشره مؤخراً، لقطات مرعبة لتدفق نهر من حمم "اللافا" من بركان كيلاويا في جزر هاواي الأمريكية في مياه المحيط الهادي.

وأبانت صور التقطها مرصد البركان في هاواي، الحممَ اللزجة وهي تنسكب من علو يقارب المترين، إلى مياه المحيط؛ فيما ارتفعت سُحُب الدخان الكثيف فوق المكان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اكتشف المرصد تصدعاً في الجرف تخرج منه الحمم إلى المحيط، بدرجة حرارة تُقارب المائتين مئوية.

وتتشكل الحمم من صخور ومعادن منصهرة، وتخرج في الثوران المنهمر للبركان، بدرجة حرارة تتراوح في العادة بين 700 و1200 درجة مئوية.

وذكر المرصد الأمريكي، أن استمرار انسكاب الحمم من الجرف صوب البحر، تجعله مُعرّضاً للانهيار؛ الأمر الذي يعرّض حياة مَن يقتربون منه للخطر؛ سواء كان ذلك في البر أو في البحر.