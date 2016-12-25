شاهد.. أمير عسير مستقبلاً أسرة الشهيد "البارقي": رجالنا نذروا دماءهم للوطن

فيما عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم للأمير مؤكدين فخرهم بتضحية ابنهم في ميدان العزة

استقبل أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بمكتبه بالإمارة، أسرة الشهيد الرقيب حزام بن هيازع البارقي الذي استُشهد إثر إطلاق نار من قِبَل أحد المجهولين، أثناء مداهمته لأحد المواقع الجبلية ببلدة الريش بمحايل عسير الأسبوع الماضي.

وأوضح أمير منطقة عسير، أن رجالنا الأشاوس نذروا أرواحهم ودماءهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي لدحر كل باغٍ وظالم؛ داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبّرت أسرة الشهيد "البارقي"، عن عظيم شكرها وامتنانها لأمير المنطقة على حُسن الاستقبال ومواساتهم في فقيدهم؛ مؤكدين أنهم فخورون باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف.