شاهد.. أمير القصيم زائرًا "ربيع بريدة": لنا نصيب من السياحة الشتوية

نوه إلى فرص العمل التي أوجدها المهرجان ووصلت لأكثر من 1000 فرصة

أشاد أمير منطقة القصيم، ورئيس مجلس التنمية السياحية، بمهرجان ربيع بريدة ٣٨ "الأمير فيصل بن مشعل"، من خلال برامجه الهادفة والمتميزة التي تعود بالمنفعة للوطن والمواطن.

وقال أمير القصيم: "إن الأعداد والجموع الغفيرة التي رأيناها دليل وإثبات على نجاح وتميز مهرجان ربيع بريدة، وترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة لتأكيد وتفعيل دور السياحة في عموم مناطق المملكة، ولعل منطقة القصيم لها النصيب الأوفر في السياحة الشتوية".

ونوه الأمير "فيصل" إلى فرص العمل التي أوجدها المهرجان للشباب والفتيات، التي وصلت لأكثر من 1000 فرصة عمل مؤقتة، وإيجاد مخرجات مجزية ومثالية للأسر المنتجة، وتهيئة أماكن للترفيه والتسلية والتسوق للأسر من داخل المنطقة وخارجها.

وأكد أهمية الدور البارز والمثالي لأمانة القصيم لإعداد مثل هذه المهرجانات التي تلامس شرائح المجتمع المتعددة، كما أثنى على جهود القطاعات الحكومية المشاركة بفعاليات المهرجان، لافتًا إلى أن منطقة القصيم تحظى بفريق عمل متكامل من جميع القطاعات الحكومية لإنجاح أي فعالية تلامس المجتمع.

وكان أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، قد اطلع مساء أمس على مناشط وفعاليات وبرامج مهرجان ربيع بريدة 38، المقام في منتزه القصيم الوطني بالطرفية، الذي نظمته أمانة منطقة القصيم، بشراكة مع الإمارة ومكتب هيئة الرياضة، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه.

وفور وصوله تجول أمير المنطقة بموقع فعاليات مكتب هيئة الرياضة بالقصيم الموجهة للشباب على طريق الأسياح، وعلى بطولة "ساند دراق"، بمشاركة عدد من أبطال الخليج، كما زار مقر مشاركة مكتب هيئة الرياضة، ومقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بعد ذلك تجول على فعاليات السوق الشعبي الذي يحوي العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي مختلف شرائح المجتمع، كما شاهد عروض مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، واطلع على حجم مشاركة الجهات الحكومية، ومنتجات الأسر المنتجة، كما اطلع على المستشفى الميداني للقوات المسلحة بالقصيم.