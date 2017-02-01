شاهد.. "أمانة الرياض" تضبط باعة الأرصفة وتصادر بضاعة وخضراوات

تسليم عمال من جنسيات مختلفة يعملون لحسابهم الخاص للضبط الميداني

نفَّذت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للراحة والسلامة، وبمشاركة عدد من الجهات حملة على حراج ابن قاسم القديم، والساحات المحيطة بمسجد بلال بن رباح لإزالة مواقع الباعة المفترشين.



ونتج عن الحملة مصادرة عدد من البضائع والبسطات وحجز عدد من السيارات المخالفة لنظام البيع وعربات لبيع الخضار والفواكه، كما تم مصادرة عدد من الأحذية والعطورات والدوافير والإكسسوارات والملابس المقلدة، وأسفرت الحملة عن إزالة بضائع المفترشين بحمولة شاحنتي "قلاب".



وضبط رجال الحملة عمالة وافدة يعملون لحسابهم الخاص، وتم تسليمهم لفرق الضبط الميداني.



كما ضبط رجال الحملة عدداً من العمالة التي تبيع الخضار والفاكهة بساحات مسجد بلال بن رباح، وأسفرت الحملة عن مصادرة حمولة "دينا" من الخضار والفاكهة، كما تم تسليم عدد من العمال من جنسيات مختلفة يعملون لحسابهم الخاص للضبط الميداني.



وفي نفس الصدد ضبط موظفو مكتب العمل المرافقون للحملة 3 مخالفات للمادة 33.

