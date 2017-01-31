شاهد.. أمانة الرياض تزيل عدداً من المخالفات البلدية بحراج بن قاسم

إزالة التلوث البيئي والبصري والقضاء على ظاهرة الافتراش

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة أمس الاثنين بمشاركة بعض الإدارات المساندة المختصة حملة على حراج بن قاسم في الرياض، بهدف إزالة التلوث البيئي والبصري والقضاء على ظاهرة الافتراش، لما لها من آثار سلبية سواء على حركتي المشاة والمرور والسلامة.

وأوضح المهندس أنور قلم مدير الإدارة العامة للراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض: أن الحملة أسفرت عن مصادرة خضار وفاكهة وبسطات وكماليات، كما تم حجز سيارة وضبط 14 عاملاً يعملون لحسابهم الخاص وتم تسليمهم لفرق الضبط الميداني، كما تم ضبط استراحة بجانب مسجد بلال لتخزين المواد الغذائية وتمت مصادرة محتوياتها.

وأوضح المهندس أنور قلم أن الإدارة ماضية في متابعة ما تم إنجازه من خلال التواجد في الساحات والممرات والطرقات بالسوق وإزالة جميع المباسط العشوائية والمخالفات وتطبيق الإجراء النظامي بحق المخالفين.

وتحرص أمانة منطقة الرياض وبشكل مستمر على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية لتوفير البيئة الصحية الملائمة لسكان العاصمة.