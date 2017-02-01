شاهد.. آسيوي ينتحل شخصية مندوب مبيعات ويختلس أموال المواطنين

استغل قلة خبرة باعة محلات الاتصالات واحتال على عدد كبير منهم

استغل وافد من جنسية آسيوية قلة خبرة الشباب السعوديين، الذين استفادوا من قرار توطين قطاع الاتصالات وانخرطوا في العمل بمحلات الاتصالات وقام خلال اليومين الماضيين بتسويق عشرات الشرائح غير الصالحة للاستخدام والمنتهية صلاحيتها على عدد من محلات الاتصالات بمحافظات جنوب الرياض.

وتفصيلاً، حصلت "سبق"، على مقطع فيديو وثقه أحد الشباب السعوديين من أصحاب محال الاتصالات، والذي أظهر شخصا أطلق على نفسه لقب "مندوب مبيعات" لإحدى الشركات المشغلة للجوال في المملكة، واحتال عليهم ببيع شرائح اتصالات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، مختلساً منهم مبالغ مالية ، فيما فر لمكان مجهول حينها.

وفي هذا الشأن تحدث لـ " سبق " المواطن ياسر الدوسري ، وهو ممن وقعوا في فخ هذا المحتال قائلاً: قام وافد من جنسية آسيوية بالتجوال داخل أحد مجمعات الاتصالات في محافظة الأفلاج حاملا حقيبة وبطاقة شخصية عليها شعار إحدى شركات الاتصالات وعرض على أصحاب المحلات شرائح اتصال وبيانات لنفس الشركة التي ادعى أنه مندوب لها.

وأضاف الدوسري: تم الشراء منه وبعد مغادرته تبيّن أن كافة البطاقات من بيانات وغيرها غير صالحة ، مضيفاً في الوقت نفسه أنه ليس ضحيته فحسب بل هناك الكثير من الشباب في محلات الاتصالات بمحافظة الأفلاج تعرضوا لنفس الحادثة.

وتابع : أبلغنا الجهات الأمنية بالمحافظة، وأرفقنا بعض الإثباتات والدلائل عنه، ولا يزال البحث مستمراً للقبض عليه.

وفي سياق متصل أكد لـ "سبق"، عدد من أصحاب محلات الاتصالات بمحافظة وادي الدواسر، أن الوافد المنتحل لشخصية مندوب مبيعات لإحدى شركات الاتصالات قام قبل يومين بالتجوال على محال الاتصالات بالدواسر، ووقع بعض الشباب من قليلي الخبرة ضحية لتحايله ومنهم من امتنع عن الشراء منه.

يأتي هذا فيما أكدت مصادر أمنية لـ "سبق" بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن قيام وافد بانتحال شخصية مندوب مبيعات لإحدى شركات الاتصالات وأخذ مبالغ مالية من باعة بعض محلات الاتصالات بعد بيعه شرائح غير صالحة، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات والبحث جارٍ عن المتهم.