"شاكر".. حادث مروري ألزمه سرير المرض منذ عامين وأسرته تناشد المساعدة

مطالبة بنقله لمستشفى متخصص أو المساعدة في علاجه بالخارج

ناشد ذوو الشاب "شاكر بن مستور" الذي يعاني من غيبوبة وإصابات متنوعة؛ إثر حادث مروري وقع له قبل نحو عامين، المسؤولين قبول حالة ابنهم في مستشفى متخصص.

وقال المواطن مشهور بن مستور لـ"سبق" إن شقيقه تعرّض لحادث مروري في تاريخ 1/ 7/ 1436هـ نُقل على إثره إلى مستشفى السعودي الألماني، ثم إلى مستشفى الملك فهد العسكري، ودخل في غيبوبة بقياس جيلاسيكو 2 من 15، مضيفاً أن الحادث تسبّب بكسور في الجمجمة ونزيف داخلي وخارجي، وكسر بالفخذ والورك، وتم إجراء عملية جراحية بالفخذ، وعملية الرغامي للتنفس الصناعي.

وأضاف: استيقظ شقيقي من الغيبوبة لنفاجأ حينها بأنه لا يتكلّم ولا يتحرّك، وتغذيته عن طريق الأنبوب من الأنف، ولم تقفل فتحة الرغامي؛ بسبب ضعف في عضلات اللسان والحنجرة.

وأردف: قمنا بإرسال تقاريره الطبية إلى مستشفى رحاب بالطائف، ومستشفى الحرس بجدة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى عبداللطيف جميل بجدة، ومدينة الأمير سلطان الإنسانية بالرياض، لتقرّر جميعها عدم قبول الحالة؛ بسبب فتحة الرغامي، ومن ثم قمنا بإرسال أوراقه الطبية إلى الهيئة الطبية في جدة، ولم نتسلّم أي استجابة حتى اللحظة.

واختتم: قررنا علاجه على حسابنا الخاص، وأرسلنا تقاريره الطبية إلى دولة ألمانيا، حيث تم قبول الحالة هناك، ولكن تكاليف العلاج باهظة جداً.