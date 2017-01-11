"سند" تُكَرّم "موبايلي" تجسيداً لدورها البارز في المسؤولية الاجتماعية

بعد أن أتاحت الشركة خدمات التبرع لصالح مرضى السرطان والمحتاجين

كرّمت جمعية "سند الخيرية" شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"؛ لمساهمتها الفاعلة في دعم الجمعية، وتجسيداً للدور البارز الذي تُقَدّمه الشركة تجاه مسؤوليتها الاجتماعية.

وتَسَلّم الرئيس التنفيذي للموارد البشرية المهندس فايز عوض، درع التكريم بالنيابة عن "موبايلي" من قِبَل رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، الأميرة عادلة بنت عبدالله آل سعود، خلال حفل التكريم السنوي الذي تقيمه الجميعة؛ حيث أقيم الحفل الحالي أمس الثلاثاء 10 يناير 2017م، في مقر الجمعية في الرياض؛ علماً بأنه يمكن لعملاء "موبايلي" إرسال "1" إلى الرقم 5083 للدعم الشهري بـ12 ريالاً، أو إرسال "2" إلى 5083 للتبرع عن الوالدين بـ12 ريالاً شهرياً، أو إرسال "3" إلى 5083 للتبرع لتحقيق أمنية طفل مصاب بمرض السرطان بـ12 ريالاً شهرياً، أو إرسال "4" لكفالة علاج طفل مريض بالسرطان بـ12 ريالاً شهرياً، أو إرسال رسالة فارغة إلى 5083 للتبرع بمبلغ 10 ريالات لمرة واحدة فقط.

يُذكر أن "موبايلي" قد أتاحت اتفاقية لدعم مشروعات جمعية سند الخيرية؛ لدعم الأطفال المرضى بالسرطان في المملكة عبر خدمات التبرع التي تقدّمها الشركة؛ بحيث يستطيع عملاء الشركة التبرع لدعم أحد مشروعات الجمعية لتشغيل مراكزها المنتشرة في أنحاء المملكة.