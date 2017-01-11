





294

أكدوا أن ذلك يعني ضياع أحلامهم بإيجاد سكن لهم ولذويهم

سكان مخطط الرميدة بالطائف يتفاجؤون باستحداث شارع جديد يزيل أملاكهم ومساكنهم

تفاجأ عدد كبير من سكان مخطط الرميدة المعتمد شرق مدينة الطائف من استحداث شارع بعرض 100م مستحدث حالياً يربط الطائف بما يسمى بالطائف الجديد، رغم وجود شارع ضمن التنظيم القديم بنفس العرض والمسار نفسه، ما يعني إزالة العديد من أملاكهم ومساكنهم التي كلفتهم أموالاً طائلة وضياع أحلامهم بإيجاد سكن لهم ولذويهم.



وذكر محمد النفيعي أحد سكان مخطط الرميدة أنَّهم لا يعارضون التطوير، لكن أمانة الطائف غررت بالمواطنين وكلفتهم بدفع أموال لاستصدار كروكيات ورفوعات مساحية حسب التنظيم المعتمد عن طريق مكتب الغوص للاستشارات المساحية وإصدار رخص بناء وصكوك شرعية بموجب وكالة أمانة الطائف للتعمير والموجه لمحاكم الطائف برقم 240962 في 1-11-1435 وبناء على هذا قمنا بتنفيذ الاختزالات وكافة الاشتراطات، إلا أنَّ الأمانة استحدثت شارعاً جديداً أوقع بنا الضرر.



وبحرقة تحدث نايف اليزيدي عن أمر الشارع الذي يؤدي إلى هدم المساجد ومنازل كثير من المواطنين وإلحاق الخسائر المادية والمعنوية، مطالباً الجهات ذات العلاقة بالتحرك لإنقاذ المخطط من القرارات التي لم تكن في مصلحة المواطنين إطلاقاً.



كما استغرب محمد المالكي من مخالفة توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم المساس بالمخطط المعتمد والاعتماد على الشوارع القديمة به من شوارع 25-40-60-100، سائلاً أمانة الطائف: لماذا الإضرار بالمواطن وتعمد ذلك؟ أليس من تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وولي العهد وولي ولي العهد أن يعيش المواطن في رفاهية وسرور؟.



كما طالب عدد من المواطنين أمانة الطائف الاهتمام في سفلتة الشوارع والإنارة والبنية التحتية والعدول عما يضر المواطن.