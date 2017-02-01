سرقة "باترول" من أمام منزل صاحبها في "مغرزات الرياض"

ناشد صاحبها قراء "سبق" مساعدته في العثور عليها

أقدم جناة على سرقة سيارة من نوع جيب "باترول" بلاتنيوم بيضاء اللون موديل 2016، لوحة "ح ي ح" 4625 من أمام منزل صاحب السيارة في حي المغرزات الرياض، الاثنين الماضي.

وناشد المواطن علي بن راشد، قراء "سبق" مشاركته في البحث والتواصل معه على هاتف 0555276781