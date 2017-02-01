"سبق" تكشف عن التصميم الجديد لجسر الملك فهد وزيادة المسارات لـ 33 مساراً

"جوازات الشرقية": المسافرون أكثر من 500 ألف مسافر خلال 72 ساعة

كشف لـ"سبق" مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي عن تصميم جديد سيُنفذ في جسر الملك فهد وهو عبارة عن توسعة لزيادة عدد مسارات جانب القدوم من 17 مساراً إلى 33 مساراً على شكل عظمة السمكة.



وقال العقيد العتيبي: ستكون ثلاثة مداخل تتوزع على شكل عظمة السمكة، وستساعد على عملية تطبيق إنهاء إجراءات المسافرين، وكل كاونتر يعمل فيه شخص واحد فقط.



وعن ازدحام جسر الملك فهد في عطلة الربيع إذ وصل انتظار المسافرين في بعض الأيام إلى أكثر من ست ساعات قال العقيد العتيبي إن جوازات المنطقة الشرقية بدأت استعداداتها من وقت مبكر لاستقبال المسافرين عبر منافذها، ومنها منفذ جسر الملك فهد في هذه الإجازة كأي إجازة أخرى.



وأضاف العقيد العتيبي: جوازات جسر الملك فهد كانت بـ 18 مساراً فقط للمغادرة، وتم زيادة عدد المسارات إلى 23 مساراً محاولة لتقليص الوقت وإنهاء إجراءات سفر المسافرين، فيوم السبت الماضي فقط بلغ عدد المسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد أكثر من 101636 مسافراً، وأيضاً منفذ الخفجي فخلال أيام الخميس والجمعة والسبت عبر خلال المنفذ أكثر من 99329 مسافراً، ومنفذ سلوى بلغ عدد العابرين منه خلال أيام الخميس والجمعة والسبت أكثر من 92548 مسافراً، وهي تعتبر أعلى إحصائية منذ إفتتاح منفذ سلوى، وبلغ عدد المسافرين من منفذ البطحاء 71326 مسافراً، ومنفذ الرقعي بلغ عدد المسافرين منه 41 ألفاً، وكافة المنافذ البرية في المنطقة الشرقية عبر خلالها 575144 مسافراً فقط أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية وهي بداية الإجازة.



وأكد العقيد العتيبي أن جسر الملك فهد مغطى بشكل كامل بكاميرات مراقبة ولا يوجد أي خلل في الجوازات، فالزملاء يبذلون جهودهم بشكل كامل دون أي تقصير، إضافة إلى أنه تم دعمهم بقوة مساندة في مثل هذه الإجازات والمواسم، فتجد في الكبائن حوالي ثلاثة من أفراد جوازات المنطقة الشرقية.



وعن مسارات تطبيق النساء قال العقيد العتيبي: مسارات تطبيق النساء هي 4 كبائن تغطي ثمانية مسارات، إضافة إلى الصالة الجانبية على يسار المغادرة فتستطيع النساء الذهاب لهذه الصالة للتطبيق.



وقال العقيد العتيبي: دائماً ما نقدم نصائحنا للمسافرين بالتعاون معنا قبل وصولهم للكبائن بتجهيز كافة أوراقهم لتفادي التأخير فالهوية الوطنية وجواز السفر هما المصرحان بهما للسفر في دول الخليج وسجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر، فهناك بعض المسافرين هم من يعطلون إجراءات السفر بنقص إجراءات السفر ووثائقهم.

