"سبق" تكشف تفاصيل فيديو الملاسنة بين محتسب ورجل أعمال في افتتاح مطعم

"الرويلي" تحدث عن الواقعة.. و١٥ ألفاً لمن يصل لموثق المقطع

كشفت "سبق" تفاصيل فيديو الملاسنة الذي ظهر به شاب محتسب وهو يناصح آخر في فيديو نسبه مغردون لرئيس هيئة الترفيه، لكن "سبق" توصلت لمن ظهر بالفيديو وهو أحد رجال الأعمال بالجوف، ووجد الفيديو موجة جدل تباينت معها آراء المغردين بين من أيّد تصرف صاحب المطعم ومن عارضه.

وروى رجل الأعمال خليفة الرويلي تفاصيل الفيديو بقوله: "تفاصيل هذا الفيديو كانت عندما قمنا بافتتاح أحد المطاعم في سكاكا ولدينا التراخيص الرسمية وكذلك ما يخص حفل الإفتتاح".

وأضاف: "خلال الحفل كنا قد قمنا بعرض بعض الشيلات الوطنية لكن هناك شيلة وطنية دخلت خلال العرض على شكل أغنية وموسيقى بلا قصد وتداركنا الموقف وأطفأنا المسجل ولكن هذا الشخص ومعه آخر حاولا فصل السلك بأساليب غير جيدة".

وأشار: "بعد الأخذ والرد أفهمناهم ما حدث وتصالحنا معهم بعد الفيديو المتداول واحتوينا الموقف ولا خلاف معهم".

وبسؤاله هل هم من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أوضح: "لا ليسوا منها بل هم محتسبون وتظهر عليهم علامات الصلاح، نحسبهم والله حسيبهم كذلك".

واختتم: "لا زلت أبحث عن مصور الفيديو لأنه ربما حاول الإساءة للطرفين سواء أنا أو الشخص الآخر ومن يتعرف عليه له مني مكافأة ١٥ ألف ريال، لأن انتشار الفيديو ضايقني ووردتني اتصالات عدة تستفسر".