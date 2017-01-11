"سبق" تزور وكالة الأنباء الباكستانية في إسلام آباد

اطلعت على الأقسام ورصدت سير العمل وبثّ الأخبار

زارت "سبق" وكالة الأنباء الباكستانية في مقرها الرئيس في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

واطلعت "سبق" على أقسام الوكالة ورصدت سير العمل وبث الأخبار، حيث تأسست وكالة الأنباء الباكستانية كوكالة حكومية رسمية عام 1947.

وتبث الوكالة الأخبار بعدة لغات: الإنجليزية والأوردية والعربية والصينية والتركية إضافة إلى اللغات المحلية الباكستانية كالسندية والبلوشية والبشتو والبنجابي.

وتقدم الوكالة خدمات الفيديو والصور وخدمة البث المباشر وتبث الأخبار إلى أكثر من 34 دولة كما تغطي معظم دول العالم عبر شبكة من المراسلين.

وجددت الوكالة أسلوب عملها من خلال توقيع مذكرة تعاون بتبادل الأخبار والصور مع وكالة الأنباء السعودية "واس" عام 2005 لتعزيز التعاون بين الوكالتين الحكوميتين .