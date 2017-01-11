"ساعد" لدعم مرضى التصلب العصبي تعلن عن وظيفتين للجنسين

الجمعية تهتم بأعداد كبيرة من المصابين.. ورحلة العطاء انطلقت

أعلنت الجمعية الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد "ساعد" عن وظيفتين شاغرتين في المحاسبة والسكرتارية من الجنسين وذلك للعمل في مقرها بالرياض بنظام العقد السنوي.

واشترطت "ساعد" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله عن البكالوريوس من قسم المحاسبة أو إدارة الأعمال لوظيفة محاسب، ومؤهل لا يقل عن دبلوم لوظيفة سكرتير، وكذلك خبرة في المجال لا تقل عن سنة، وأكدت على من يجد في نفسه القدرة على العمل في الجمعية وفق الشروط المطلوبة الاتصال على هاتف 0539022998 ، إيميل [email protected].

من ناحية أخرى، عقدت الجمعية مساء أمس الثلاثاء في مقرها بمستشفى "المشاري" اجتماعاً مع الفرق العاملة، وترأس الدكتور إبراهيم الزعاقي نائب رئيس الجمعية الجلسة، واستعرض عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام عبدالله الحربي أهداف وإستراتيجيات "ساعد" في دعم مرضى التصلب العصبي.

كما تحدثت رئيس اللجنة التثقيفية الدكتورة مشاعل القحطاني عن محتوى التواصل بين الجمعية والمرضى والمجتمع ككل، وتباحث رئيس اللجنة المالية غدير العطيشان مع الحضور الأمور المالية في المستقبل القريب للجمعية وآلية العضوية المدفوعة. ثم تم توزيع لجان العمل لتنفيذ الخطط التوعوية والتثقيفية بمتابعة أعضاء مجلس الإدارة وتنسيق لجنة العلاقات العامة والإعلام.

يذكر أن الجمعية الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد "ساعد" تأسست في مطلع عام 2016، وتستهدف عدداً كبيراً من المصابين في المملكة، ويضم مجلس إدارتها عدداً من الأطباء العاملين في الحقل الصحي والإداري والإعلامي.