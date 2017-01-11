سائق ألماني ينقذ نفسه من لِصيْن بالصراخ في وجهيهما

أطلق سائق حافلة في مدينة كوبلنز غربي ألمانيا، صرخات مدوية في وجه اثنين من قطّاع الطرق، بعدما حاولا سرقته تحت تهديد السلاح.

وقالت شرطة كوبلنز في بيان: إن اللّصيْن انتظرا مغادرة ركاب الحافلة في محطة على جانب الطريق، مساء الثلاثاء، ثم صعدا إلى الحافلة وطلبا المال الذي بحوزة السائق بعد أن أشهرا مسدساً في وجهه.

وفي المقابل أطلق السائق صرخات عالية للغاية في وجه اللّصيْن؛ مما أرغمهما على إنهاء عملية السرقة والفرار من الحافلة؛ بحسب الشرطة.