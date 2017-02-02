زوران: "العين" هو "ريال آسيا".. وعرضهم غير قابل للرفض

لن أنسى "النصر" وجماهيره وقضيت معاهم أيام جميلة

أبدى المدرب الكرواتي زوران ماميتش بالغ سعادته بالتوقيع مع نادي العين الإماراتي حيث اعتبره أنه ريال مدريد القارة الآسيوية وأنه نادٍ عالمي ولا أحد يستطيع رفض أي عرض منه حيث قال إنه نادٍ كبير جدًا على أن يرفض عرضه.



وتحدث المدرب عن النصر حيث أبدى بالغ تقديره للنادي ورئيسه الأمير فيصل بن تركي وجماهيره على موافقتهم على انتقاله متحدثًا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده في قصر ابن تركي حيث قال إنه كان مؤتمرًا غير عادي حضره أكثر من 70 صحفيًا و15 قناة تلفزيونية.



وتابع :" لن أنسى النصر .. قضيت معهم نصف موسم ولا أروع مصحوبًا بنتائج مميزة واكتسبت بسببهم خبرات غير عادية لكن هي الحياة وخطوة جديدة أخطوها في عملي".



وعن مفاوضاته مع النصر قال :"المفاوضات سارت بصورة سريعة للغاية .. عرضوا عليهم عرضهم ووافقت على الفور .. العين نادٍ كبير ولا يمكن رفض أي عرض منه".





واعترف زوران أن العرض المادي من العين كان لا يمكن رفضه وأنه سيقود ناديًا لا يعرف سوى الفوز بالألقاب وأن أي مدرب لن يعيش على الماضي معه فإما الفوز بالألقاب أو الرحيل.



