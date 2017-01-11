زوج يقتل زوجته طعناً والأمن يُباشر الحادثة بالطائف

شهدت الطائف اليوم ، واقعة مقتل امرأة على يد زوجهاطعناً ، وذلك داخل المنزل الكائن بأحد الأحياء ، فيما تُباشر الجهات الأمنيةمجريات الحادثة ، ومعرفة كافة تفاصيلها ، من خلال تواجد الفرق الأمنية ، بمافيها الأدلة الجنائية داخل المنزل.

وعلمت "سبق" بأن الزوج القاتل كان قد بادر بالإبلاغ وسلم نفسه للجهاتالأمنية .

"سبق" ستوافيكم بباقي التفاصيل حين ورودها ، بانتظار صدور بيان شُرطة المنطقة حيال الحادثة .