زوج يقتل زوجته طعناً والأمن يُباشر الحادثة بالطائف

 شهدت الطائف اليوم ، واقعة مقتل امرأة على يد زوجهاطعناً ، وذلك داخل المنزل الكائن بأحد الأحياء ، فيما تُباشر الجهات الأمنيةمجريات الحادثة ، ومعرفة كافة تفاصيلها ، من خلال تواجد الفرق الأمنية ، بمافيها الأدلة الجنائية داخل المنزل.

 

وعلمت "سبق" بأن الزوج القاتل كان قد بادر بالإبلاغ وسلم نفسه للجهاتالأمنية .

 

"سبق" ستوافيكم بباقي التفاصيل حين ورودها ، بانتظار صدور بيان شُرطة المنطقة حيال الحادثة .

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11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438 12:00 PM

زوج يقتل زوجته طعناً والأمن يُباشر الحادثة بالطائف

فهد العتيبي

الطائف

66 101,995

 شهدت الطائف اليوم ، واقعة مقتل امرأة على يد زوجهاطعناً ، وذلك داخل المنزل الكائن بأحد الأحياء ، فيما تُباشر الجهات الأمنيةمجريات الحادثة ، ومعرفة كافة تفاصيلها ، من خلال تواجد الفرق الأمنية ، بمافيها الأدلة الجنائية داخل المنزل.

 

وعلمت "سبق" بأن الزوج القاتل كان قد بادر بالإبلاغ وسلم نفسه للجهاتالأمنية .

 

"سبق" ستوافيكم بباقي التفاصيل حين ورودها ، بانتظار صدور بيان شُرطة المنطقة حيال الحادثة .

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