زوج المحجبة السعودية المحتفى بها من متظاهري أمريكا يروي القصة لـ"سبق"

أكد أن الأوضاع مستقرة ولا يوجد ما يثير المخاوف على المبتعثين السعوديين

روى المبتعث السعودي مصعب خالد الهدلق لـ"سبق" تفاصيل قصة الفيديو المتداوَل من مطار دالاس، الذي يظهر به حشد كبير من المتظاهرين بعد قرار ترامب الأخير القاضي بمنع عدد من الجنسيات من دخول الولايات المتحدة، يحتفون به وبزوجته المحجبة بالترحيب والتصفيق، وأكد أن القصة وقعت مساء الأحد.

وقال "الهدلق": تزامن مع وصولنا إلى أمريكا إصدار الرئيس الأمريكي ترامب قرارًا، يقضي بمنع عدد من الجنسيات من دخول الولايات المتحدة. موضحًا أنه كان يوجد عدد كبير من المتظاهرين بالمطار ممن كانوا يطالبون بالسماح لمحتجزين بالدخول. مشيرًا إلى أن إحدى القاضيات الفيدراليات نقضت قرار المنع، وبدأت المطارات تفرج عن بعض المحتجزين، وصادف وقتها دخولنا للصالة.



وقال: حينما شاهدوا زوجتي محجبة حجابًا إسلاميًّا كاملاً هتفوا ورحبوا. لافتًا إلى أن الكثير من المشاركين كانوا مسلمين، ومشيرًا إلى أن ترحيبهم لم يكن لأشخاصنا بل بحكم المظهر الإسلامي، إضافة إلى أنه صادف وقت خروجنا الإفراجات عن المحتجزين.



وأوضح أن إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة كانت سلسة، ولم يكن فيها صعوبات أو تعقيدات مثلما توقع البعض بسبب تلك الهتافات، وقال إن الأوضاع مستقرة، ولا يوجد ما يثير المخاوف على المبتعثين السعوديين.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر الجمعة الماضية سلسلة من الأوامر التنفيذية، تحظر اللاجئين والزائرين من دول إسلامية عدة، وتعلق العمل ببرامج الإعفاء من التأشيرات، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة في الولايات المتحدة؛ وخرجت مظاهرات منددة بالقرار، ومطالبة بالتراجع عنه.

