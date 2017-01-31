"زواج مكة" توفّق بين 700 شاب وفتاة خلال 6 أشهر

عبر"الدلالة".. و"المدخلي": يعمل بسرية وقريباً إلكترونياً

نجح قسم الدلالة والتوفيق بالجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية بمكة المكرمة، خلال 6 أشهر من تشغيله، في التوفيق بين ما يزيد على 700 شاب وفتاة، ممن تقدموا للقسم؛ بحثاً عن شريك أو شريكة الحياة.

وأوضح المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي أن القسم يؤدي دوراً مهماً وحيوياً، ويعمل بصورة تضمن حفظ خصوصيات الراغبين في الزواج، حيث يتم استقبال الطلبات من الجنسين، وبعد فرزها حسب رغبة المتقدمين يتم التواصل مع أصحابها للدلالة، ومن ثم التوفيق بسرية ومهنية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل حالياً على حوسبة أعمال القسم؛ ليتسنى لراغبي الزواج تقديم طلباتهم إلكترونياً.

ومن جهته، بيّن رئيس قسم الدلالة والتوفيق بالجمعية الشيخ فيصل الزهراني، أن القسم سعى خلال 6 أشهر من تشغيله لتزويج ما يزيد على 700 ممن استعانوا بالجمعية برغبة البحث عن شريك الحياة، وأشار إلى أن القسم يستقبل الطلبات عبر الاتصالات الهاتفية، أو الحضور لمقر الجمعية، حيث تدوّن طلبات المتقدمين في استمارة خاصة تشتمل على كل الشروط، وتحفظ في قاعدة بيانات، ثم تفرز حسب الرغبات المطلوبة، ويتم التنسيق بعد ذلك بين راغبي الزواج وأسر الفتيات.