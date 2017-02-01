ريما بنت بندر وعادلة بنت عبدالله تشاركان في يوم المرأة السعودية الأول بالرياض غداً

ينظمه مركز الملك فهد الثقافي.. وفقرة للشاعرات وأوبريت نسائي

ضمن فعاليات برنامج يوم المرأة السعودية الأول الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تتحدث غداً الخميس وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن "المرأة السعودية والرياضة"، كما تقام أيضاً ندوة حول التراث في المملكة تتحدث فيها رئيسة الجمعية السعودية للتراث الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، يليها عرض مرئي عن السياحة في المملكة، ثم فقرة خاصة بشاعرات وطن تقدمها الأميرة هيفاء بنت فواز بن سعود بن عبدالعزيز يليها حوار مفتوح ثم أوبريت نسائي.

وكان البرنامج استهل فعالياته اليوم الأربعاء بندوة تحت عنوان "المرأة السعودية والتعليم" أدارتها الدكتورة ابتسام العليان، وشاركت فيها الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود والدكتورة دلال السعيد والدكتورة فوزية البكر والدكتورة مناير الناصر، فيما سيخصص البرنامج في يومه الثالث للحديث عن الدور الثقافي والاجتماعي للمرأة السعودية، كما يشتمل على حوار مفتوح وندوة وأوبريت نسائي.

ويتضمن البرنامج فعاليات تشمل الندوات والشعر، بالإضافة إلى أوبريت غنائي، تمتد لثلاثة أيام.

إضافة إلى النشاط المسرحي الذي سيقام في بهو المركز وورش العمل والأركان التعليمية وورش الأطفال والمسابقات والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد عبدالله السيف أنَّ هذا البرنامج الذي تبدأ فقراته من الرابعة عصراً، يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الثقافة والإعلام لإبراز دور المرأة السعودية الرائد في جميع المجالات والنهضة التي تعيشها بلادنا وتسليط الضوء على تلك الأدوار من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل والفنون التشكيلية.