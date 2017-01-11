روسيا تنفي حيازتها "معلومات محرجة" عن ترامب

 نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، حيازة "معلومات محرجة" حول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وندد بالادعاءات "الكاذبة" لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية التي تهدف إلى ضرب العلاقات مع واشنطن.

 

ووفق "فرانس برس" صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين، أن "الكرملين ليس لديه "كومبرومات" (معلومات محرجة) حول دونالد ترامب"؛ مستخدماً تعبيراً يعود إلى الحقبة السوفييتية للإشارة إلى معلومات محرجة كان يتم جمعها عن أشخاص لاستخدامها بغرض الابتزاز.

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11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438 01:08 PM

روسيا تنفي حيازتها "معلومات محرجة" عن ترامب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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 نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، حيازة "معلومات محرجة" حول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وندد بالادعاءات "الكاذبة" لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية التي تهدف إلى ضرب العلاقات مع واشنطن.

 

ووفق "فرانس برس" صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين، أن "الكرملين ليس لديه "كومبرومات" (معلومات محرجة) حول دونالد ترامب"؛ مستخدماً تعبيراً يعود إلى الحقبة السوفييتية للإشارة إلى معلومات محرجة كان يتم جمعها عن أشخاص لاستخدامها بغرض الابتزاز.

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