رسمياً.. وزير الإسكان يعلن عن تفاصيل الدفعات الأكبر للمنتجات السكنية الأحد القادم

تأكيداً لما نشرته سبق وعبر مؤتمر صحفي لـ"الحقيل" في مقر وكالة الأنباء السعودية

تقرر بشكل رسمي أن تعلن وزارة الإسكان عن تفاصيل المنتجات السكنية التي تنوي تخصيصها وتوزيعها، في مؤتمر صحفي ظهر الأحد القادم.

وتفصيلاً، يعقد وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل مؤتمراً صحافياً عند الساعة 2 ظهر من يوم الأحد الموافق 15 يناير 2017 في مقر وكالة الأنباء السعودية.

وكانت مصادر مطلعة لـ"سبق" قد توقعت، مساء أمس، أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مؤتمر صحفي، عن تخصيص وبدء توزيع أكبر دفعات من منتجات الدعم السكني في تاريخ الوزارة والصندوق العقاري.

وقالت المصادر: "الاستعدادات جارية للإعلان عن توفير وتخصيص نحو 270 ألف منتج سكني خلال الفترة المقبلة، ما بين فيللات وقطع أراضٍ وقروض عقارية".

وعن قروض صندوق التنمية العقارية أوضحت المصادر أنها ستصل إلى 5600 قرض في الشهر الواحد، وستأتي وفقاً للآلية الجديدة التي اتجه لها الصندوق لصرف القروض؛ حيث ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية، وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق.