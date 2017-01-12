رسميًّا.. شرطة مكة تعلن القبض على معنِّف طفلته: سعودي عمره 29 عامًا

العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة وتم تسليمها لدار الحماية الاجتماعية

أعلنت شرطة مكة القبض على معنِّف طفلته، واتضح أنه سعودي، عمره 29 عامًا، كما تم العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة، وتسليمها لدار الحماية الاجتماعية، واستكمال إجراءات الضبط. وستباشر الجهات المختصة إجراءات القضية، وفق الأنظمة.



وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالإشارة للمقاطع المتداوَلة في مواقع التوصل الاجتماعي، ويظهر بها قيام شخص بممارسة العنف على طفلته الرضيعة، وضربها ببشاعة بما يتنافى مع الفطرة السليمة وتعاليم الدين الحنيف، وبناء عليه باشرت شرطة العاصمة المقدسة إجراءات البحث والتحري عنه.



أضاف: وفي مساء اليوم الأربعاء 1438/ 4/ 13هـ تم القبض عليه، واتضح أنه سعودي (29 سنة)، كما تم العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة، وتسليمها لدار الحماية الاجتماعية، واستكمال إجراءات الضبط. وستباشر الجهات المختصة إجراءات القضية، وفق الأنظمة.



وكانت "سبق" قد انفردت في وقت سابق من مساء أمس بالإشارة إلى تمكُّن شرطة منطقة مكة من القبض على المتهم، فيما تابعت في تقارير سابقة قضية الطفلة المعنَّفة.

