رسميًّا .. القادسية يوافق على انتقال "الأمير" للأهلي

مقابل 5 ملايين ريال وإعارة اللاعب "الموسى"

وافقت إدارة نادي القادسية رسميًّا على انتقال لاعبها العراقي "سعد الأمير" لمصلحة نادي الأهلي، عقب مفاوضات طويلة بين الطرفين.

وسيعلن الأهلي عن التوقيع مع لاعب خط الوسط العراقي خلال الساعات المقبلة بعقد لمدة سنة ونصف قابل للتجديد، بمبلغ يقارب 2 مليون ريال للاعب، فيما سيحصد القادسية على 3 مليون ريال، بالإضافة إلى اللاعب "ريان الموسى" كإعارة لمدة ستة أشهر.