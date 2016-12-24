رسمياً.. "الانضباط" توقف "إدواردو الهلال" 4 مباريات وتغرمه 20 ألف ريال

فرض غرامات على مدير مركز إعلام الاتحاد وعضو شرف ورئيس نادي الأهلي

أصدرت ‏لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو (4) مباريات رسمية وغرامة (20000) ريال لتلفظه على حكم المباراة بألفاظ بذيئة في لقاء الباطن.

جاء ذلك ضمن ٤ قرارات أصدرتها اللجنة اليوم فيما يلي تفاصيلها:

رقم القرار (116/ل ض/1438)

تاريخ القرار

25/03/1438هـ

الموسم الرياضي

1437-1438هـ

المسابقة

بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي

صادر عن

لجنة الانضباط

المخالفة

قيام لاعب فريق نادي الهلال/ كارلوس إدواردو، بعد أن منحه حكم المباراة البطاقة الصفراء، بالتلفظ على حكم المباراة بلفظ بذيء، وعلى إثرها قام الحكم بطرده مباشرة بالبطاقة الحمراء، في المباراة التي أقيمت في تاريخ 22/03/1438هـ الموافق 21/12/2016م بين فريقي نادي الباطن ونادي الهلال على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري حكم المباراة والإلحاقي.

القرار

أولاً: ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الهلال/ كارلوس إدواردو للمادة (48/1/1) من لائحة الانضباط، وبالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب بموجب المادة (19/4) من اللائحة ذاتها، قررت اللجنة إيقاع العقوبات التالية عليه: 1. إيقافه أربع مباريات رسمية في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس لجنة الانضباط د./ خالد بن حسن بانصر

------------------------------

رقم القرار (117/ل ض/1438)

تاريخ القرار

25/03/1438هـ

الموسم الرياضي

1437-1438هـ

المسابقة

بطولة دوري جميل للمحترفين

صادر عن

لجنة الانضباط

المخالفة

قيام مدير المركز الإعلامي في نادي الاتحاد/ عادل عصام الدين بالدخول بعد نهاية المباراة إلى أرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين، رغم عدم وجود اسمه ضمن قائمة الجهاز الإداري لفريق نادي الاتحاد، في المباراة التي أقيمت في تاريخ 18/03/1438هـ الموافق 17/12/2016م بين فريقي نادي الاتحاد ونادي الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري مراقب المباراة والإلحاقي.

القرار

أولاً: ثبوت مخالفة مدير المركز الإعلامي في نادي الاتحاد/ عادل عصام الدين للمادة (62) من لائحة الانضباط، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ثانياً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. رئيس لجنة الانضباط د./ خالد بن حسن بانصر

------------------

رقم القرار (118/ل ض/1438)

تاريخ القرار

19/01/1438هـ

الموسم الرياضي

1437-1438هـ

المسابقة

بطولة دوري جميل للمحترفين

صادر عن

لجنة الانضباط

المخالفة

قيام عضو شرف نادي الاتحاد/ عبدالله شرف الدين بعد نهاية المباراة بالدخول إلى أرضية الملعب والاحتفال مع اللاعبين، رغم أن أسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري لفريق نادي الاتحاد في المباراة التي أقيمت في تاريخ 18/03/1438هـ الموافق 17/12/2016م بين فريقي نادي الاتحاد ونادي الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقريري مراقب المباراة والإلحاقي.

القرار

أولاً: ثبوت مخالفة عضو شرف نادي الاتحاد/ عبدالله شرف الدين للمادة (62) من لائحة الانضباط، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ثانياً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس لجنة الانضباط د./ خالد بن حسن بانصر

----------------------

رقم القرار (117/ل ض/1438)

تاريخ القرار

25/03/1438هـ

الموسم الرياضي

1437-1438هـ

المسابقة

بطولة دوري جميل للمحترفين

صادر عن

لجنة الانضباط

المخالفة

قيام رئيس النادي الأهلي/ أحمد محمد المرزوقي قبل انتهاء المباراة بـ (8) ثمانية دقائق بالنزول إلى المضمار والانتظار خلف منسق المباراة ورفض الخروج حتى انتهاء الشوط الثاني من المباراة، على الرغم من أن أسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري لفريق النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت في تاريخ 23/03/1438هـ الموافق 22/12/2016م بين فريقي النادي الأهلي ونادي الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.

القرار

أولاً: ثبوت مخالفة رئيس النادي الأهلي/ أحمد محمد المرزوقي للمادة (62) من لائحة الانضباط، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10،000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. ثانياً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. رئيس لجنة الانضباط د./ خالد بن حسن بانصر