





190

أكد أن المدينة ليست منطقة زلزالية داعيًا رواد مواقع التواصل لتحري الدقة

رئيس مركز الزلازل لـ"سبق": "مصدر صناعي" خلف حدوث هزة بالجبيل

كشف رئيس المركز الوطني للزلازل والبراكين، م. هاني زهران، في تصريح إلى "سبق" عن أسباب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من سكان مدينة الجبيل الصناعية، وأكد أن ما شعروا به ليس له علاقة بالطبيعة، مشيرًا إلى احتمالية وجود مصدر صناعي أدى لهذه الهزة.



وأضاف: تحدث الهزات الأرضية أحيانًا بسبب وجود تكهفات أرضية، أو بسبب مصدر صناعي، أو بعض التفجيرات المستخدمة في مشاريع الطرق.



وأردف: نحن في المركز الوطني للزلازل والبراكين لم نرصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية اليوم. ومدينة الجبيل عمومًا ليست منطقة زلزالية. داعيًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول مثل هذه الأنباء.



من جانبه، أكد مصدر بالمديرية العامة للدفاع المدني عدم ورود أي بلاغات بخصوص الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من سكان مدينة الجبيل الصناعية مساء اليوم.



وكان عدد من سكان مدينة الجبيل الصناعية قد شعروا بهزة أرضية صباح اليوم، نتج منها تحرُّك الأبواب والنوافذ بشكل ملحوظ. فيما تحدث نشطاء على مواقع التواصل عن كونها هزة، وقعت جنوب النعيرية، إلا أن جميع ما أُثير حول ذلك نفاه رئيس المركز الوطني للزلازل والبراكين مؤكدًا عدم وجود أي قراءات لهزة أرضية، سواء في الجبيل أو النعيرية، أو أي جزء من المنطقة الشرقية.

