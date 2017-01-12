رئيس المكسيك لترامب: لن ندفع ثمن جدارك

أعلن الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، أن بلاده "حتماً لن تدفع ثمن الجدار" الذي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بناءه على الحدود بين البلدين.

وبرغم تأكيد نييتو رغبته في "علاقة جيدة" مع الولايات المتحدة؛ فإن الرئيس المكسيكي قال، الأربعاء: "واضح أن هناك بعض الخلافات مع الحكومة الأمريكية المقبلة مثل مسألة الجدار، الذي حتماً لن تدفع المكسيك ثمنه".

وخلال اجتماع في القصر الجمهوري ضم سفراء بلاده في العالم، شدد الرئيس على أنه لن يرضى بأي قرار "يكون على حساب بلدنا وكرامتنا كمكسيكيين".

وأضاف: "ما يمكنني تأكيده لكم هو أننا سنعمل في سبيل علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ورئيسها".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فقبيل ساعات من تصريحات الرئيس المكسيكي، جدّد ترامب التأكيد على أنه سيبني الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ لوقف الهجرة غير الشرعية وسائر عمليات التهريب نحو بلاده.

وأكد ترامب أيضاً أن حكومة المكسيك ستسدد كلفة هذا المشروع؛ "إما فوراً أو لاحقاً، وهذا هو الأرجح"؛ أي أن دافع الضرائب الأمريكي سيدفع ثمن الجدار والمكسيك ستسدده لاحقاً.