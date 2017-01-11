رئيس الإمارات ينعى شهداء حادث قندهار الإرهابي ويأمر بتنكيس الأعلام

5 مكلفين بتنفيذ مشاريع إنسانية في أفغانستان قضوا نحبهم جراء التفجير

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ببالغ الحزن والأسى، نخبة من أبناء الوطن الأبرار الذين قضوا نحبهم، مساء الثلاثاء؛ جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظة قندهار في أفغانستان.

ودعا الشيخ "خليفة" بالرحمة والمغفرة للشهداء: محمد علي زينل البستكي، وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي، وأحمد راشد سالم علي المزروعي، وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي، وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي، المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وأمر، في بيان لوزارة شؤون الرئاسة، بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة ثلاثة أيام؛ "تكريماً لشهداء الواجب الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الإنسانية".