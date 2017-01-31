دوري درجة الشباب: "الليث" يُحافظ على الصدارة.. والهلال وصيفًا

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - الفتح "3 - 2"
هجر - الرائد "1 - 0"
العدالة - الاتحاد "1 - 1"
الوحدة - النصر "1 - 3"
أحد - الشباب "1 - 2"
الأهلي - الهلال "1 - 2".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب "22 نقطة"
2 - الهلال "21 نقطة"
3 - النصر "20 نقطة"
4 - القادسية "14 نقطة"
5 - أحد "14 نقطة"
6 - الأهلي "13 نقطة"
7 - الوحدة "13 نقطة"
8 - الاتحاد "12 نقطة"
9 - هجر "12 نقطة"
10 - الرائد "11 نقطة"
11 - العدالة "9 نقاط"
12 - الفتح "4 نقاط".
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - الفتح "3 - 2"
هجر - الرائد "1 - 0"
العدالة - الاتحاد "1 - 1"
الوحدة - النصر "1 - 3"
أحد - الشباب "1 - 2"
الأهلي - الهلال "1 - 2".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الشباب "22 نقطة"
2 - الهلال "21 نقطة"
3 - النصر "20 نقطة"
4 - القادسية "14 نقطة"
5 - أحد "14 نقطة"
6 - الأهلي "13 نقطة"
7 - الوحدة "13 نقطة"
8 - الاتحاد "12 نقطة"
9 - هجر "12 نقطة"
10 - الرائد "11 نقطة"
11 - العدالة "9 نقاط"
12 - الفتح "4 نقاط".