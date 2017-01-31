دوري درجة الشباب: "الليث" يُحافظ على الصدارة.. والهلال وصيفًا

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية - الفتح "3 - 2"

هجر - الرائد "1 - 0"

العدالة - الاتحاد "1 - 1"

الوحدة - النصر "1 - 3"

أحد - الشباب "1 - 2"

الأهلي - الهلال "1 - 2".

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - الشباب "22 نقطة"

2 - الهلال "21 نقطة"

3 - النصر "20 نقطة"

4 - القادسية "14 نقطة"

5 - أحد "14 نقطة"

6 - الأهلي "13 نقطة"

7 - الوحدة "13 نقطة"

8 - الاتحاد "12 نقطة"

9 - هجر "12 نقطة"

10 - الرائد "11 نقطة"

11 - العدالة "9 نقاط"

12 - الفتح "4 نقاط".