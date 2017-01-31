دوري جميل: صافرتان أجنبيتان للجولة 17

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أن طاقمين من طواقم التحكيم السبعة التي ستدير مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين أجانب، حيث سيتولون إدارة ديربي جدة ومواجهة الهلال والقادسية.

يذكر أن مواجهات الجولة ستقام على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت القادمة.

مباريات الأربعاء:

ستكون مواجهة الفتح مع ضيفه الرائد تحت إدارة الحكم حسين أبوشاهين ويعاونه فهد العمري وبليغ رمضان ومحمد الهويش حكماً رابعاً، فيما سيقود الحكم سلطان الحربي لقاء التعاون مع ضيفه الشباب وسيعاونه عبدالعزيز الأسمري وهشام الرفاعي وصالح الهذلول حكماً رابعاً.

مباريات الخميس:

تم تكليف الحكم تركي الخضير لإدارة مباراة الباطن مع ضيفه الاتفاق، على أن يساعده كل من خلف زيد وعبدالرحيم الشمري ومشاري المشاري حكماً رابعاً، وسيتولى إدارة مواجهة الهلال مع ضيفه القادسية طاقم تحكيم أجنبي وسيكون خالد صلوي حكماً رابعاً.

مباريات الجمعة:

وأسندت مهمة قيادة ديربي مدينة جدة بين الاتحاد والأهلي لطاقم تحكيم أجنبي فيما سيكون رائد الزهراني حكماً رابعاً.

مباريات السبت:

وتم تكليف الحكم عبدالرحمن السلطان لإدارة مواجهة الوحدة مع ضيفه الفيصلي، وسيعاونه كل من ياسر السلطان وماجد الناصر وعبدالرحمن الكعبي حكماً رابعاً.

وسيقود الحكم خالد الطريس لقاء الخليج مع ضيفه النصر ويساعده عبدالله الشلوي وفيصل القحطاني وحسين الستري حكماً رابعاً.