"دهانات الجزيرة" تفتتح معرضها الجديد في حوطة بني تميم

شهدت محافظة حوطة بني تميم افتتاح أحدث معارض دهانات الجزيرة، بحضور رئيس بلدية المحافظة المكلف محمد بن عبدالله آل داود، وعضو مجلس إدارة شركة دهانات الجزيرة عبدالإله بن سعود الرميح، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بالمحافظة، وجمع غفير من المدعوين.

وقد تَجَوّل السادة الحضور في أرجاء المعرض المصمم وفق أحدث طرق العرض العالمية، واطلعوا على منتجات دهانات الجزيرة وما تمتاز به من جودة عالية وجمال آسر، وتعرفوا على ما تبذله الشركة من جهود بنّاءة في إطار مواكبتها للنهضة العمرانية في المملكة، ومساعيها لتقديم أرقى الخدمات لعملائها، وجهودها لإحداث نقلة نوعية بأساليب وطرق عرض الدهانات؛ تعزيزاً لدورها الريادي، وارتقاء بالذائقة اللونية، وتجسيداً لتطلعات أبناء المجتمع بشرائحه كافة.

يقع المعرض الجديد في حي السلامية على طريق الملك فهد بالمحافظة؛ ممتداً على مساحة 1592 متراً مربعاً، محتوياً على 41 نموذجاً لغرف المنزل وجلسات راقية لاستقبال العائلات، وتقديم الخدمات براحة تامة، ويقف على خدمة زواره فريق عمل يتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين لإسداء المشورة والنصح لاختيار أفضل المنتجات والألوان، واستخدام أنظمة الدهان المناسبة وطرق الطلاء الصحيحة.

يلبي المعرض حاجات عملاء دهانات الجزيرة في المحافظة من مختلف أنواع الدهانات المعمارية والصناعية والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الأخشاب، والدهانات المسؤولة بيئياً، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات والمنتجات الإسمنتية الجاهزة وغيرها.