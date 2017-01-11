"دعيج" يخترق حساب "أمانة المدينة" بـ"تويتر" ويكشف المحظور

برّر فعلته بعدم التجاوب مع الجمهور وأطلق هاشتاجاً لاقى تفاعلاً

اخترق هكر، فجر اليوم، الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة بـ"تويتر"، ونشر تغريدات عدة ذكر فيها أن سبب الاختراق هو عدم التجاوب مع الجمهور وحظر بعضهم، كما أرفق صورة في التغريدة تحتوي على قائمة المغردين المحظورين من قبل حساب الأمانة .

وأطلق الهكر هاشتاقاً تحت عنوان "ماذا_تريد_من_أمانة_المدينة" وسط تفاعل من متابعي الحساب على "تويتر".

الهكر الذي أطلق على نفسه "#فريق_دعيج_المدينة" ذكر أنه سيتم الكشف على حسابات الجهات المعنية الأخرى؛ للتأكد من عدم وجود حظر للمواطنين والتعامل معهم، معللاً هذا الأمر بأنه من أجل عيون أهل المدينة المنورة، فيما قام بإعادة "ريتويت" لبعض المغردين الذي طالبوا ببعض الخدمات من أمانة منطقة المدينة المنورة.

وبعد دقائق قام حساب أمانة منطقة المدينة المنورة بحذف كامل التغريدات التي غرد بها الهكر والتزم الصمت، دون إعلانه استرجاع الحساب الذي تجاوز متابعوه 47000 متابع، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من التغريدات التي بثها الهكر.