"دعوي جازان" ينظم محاضرة حول جهود الأمن في مكافحة الإرهاب

تناولت أهمية تعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع

نظم فرع وزارة الشؤون الإٍسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، محاضرة دعوية بعنوان "جهود رجال الأمن في مكافحة الإرهاب"، بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية بالقرية التراثية في مدينة جيزان.

تناولت المحاضرة الـجهود التي يقوم بها رجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية في تأدية واجبهم الوطني، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للفئات الضالة وما يقومون به من أعمال تهدف للنيل من أمن الوطن ومقدراته، إلى جانب أهمية تعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع، والإسهام في غرس حب الدين والوطن وطاعة الله ورسوله وولاة الأمر.

كما استعرضت المحاضرة المهام والواجبات المناطة برجال الأمن في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن، ووحدة الصف، والاجتماع بين أفراد الأمة ومحاربة الإرهاب، من خلال بيان محاسن الدين الإسلامي الحنيف الذي يقوم على الاعتدال والوسطية ونبذ الفرقة والتخلف.