درع الدفاع المدني لـ "الثقفي" نظير بطولاته بحوادث "آبار ميسان"

تسلمه من العقيد الجودي وقدم له الشكر

سلمَ مدير الدفاع المدني بمحافظة ميسان، العقيد فيصل الجودي، شهادة شكر وتقدير ودرع المديرية العامة للدفاع المدني للعريف عايد بن عابد الثقفي؛ نظير الجهود المميزة في أداء أعمال الإنقاذ.



ويأتي ذلك التكريم للعريف الثقفي والذي عُرفَ بجهوده في عمليات الإنقاذ التي باشرها فرق الدفاع المدني، تثميناً من الدفاع المدني لجهود رجال الإطفاء والإنقاذ في كافة المناطق، وداعماً للمزيد من العطاء لجهود تعمل ليل نهار على حفظ الأرواح والممتلكات.



وكان العريف الثقفي قد شارك في عملية إنقاذ ثمانيني سقط في بئر هلالية المبنية والمُنشأة قديماً في مركز ثقيف، بقرية موبل، وتم إخراجه متوفى، في الوقت الذي أحيلَ فيه أمر البئر إلى لجنة الآبار لتلافي الخطورة.

