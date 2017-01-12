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أحدهم تم علاجه في الموقع وأربعة تم نقلهم للمستشفى

"دافور" يتسبب في حريق مطبخ بشقة سكنية ويصيب خمسة بالطائف

تسبب حريق بمطبخ شقة سكنية في عمارة بحي الحلقة الشرقية بالطائف في إصابة خمسة أشخاص، أحدهم تم علاجه في الموقع، وأربعة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: "الحريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من أربعة أدوار في حي الحلقة الشرقية، واقتصر على المطبخ، وتم مباشرة الحريق من قِبل الدفاع المدني، وإنقاذ خمسة أشخاص، حالة منهم تلقت العلاج في الموقع، وأربع حالات نُقلت إلى مستشفى الأمير منصور". مؤكدًا أن حالاتهم جميعًا مستقرة.



وأوضح أن سبب الحريق استخدام "دافور" داخل المطبخ بسبب انتهاء أسطوانة الغاز؛ ما أدى إلى اشتعال في قِطَع من القماش وانتشار الحريق.

