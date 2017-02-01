"خواجي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الدكتور محمد زيد خواجي استشاري الباطنية، والجهاز الهضمي بمستشفى الشميسي بالرياض.

والفقيد شقيق اللواء علي زيد خواجي، وسيُصلى عليه، عصر اليوم الأربعاء، بجامع الراجحي في حي النسيم بالرياض، وتتقبل الأسرة العزاء على جوال اللواء علي زيد 0505422417.