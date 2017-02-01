خناقة بـ "الشوم" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بين الناشرين المصريين وعدد من العاملين

في واقعة غريبة قعت مشاجرة بـ "الشوم" - العصي- بين عدد من الناشرين المصريين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 48، وعدد من العاملين في "سور الأزبكية" أدت إلى إصابة البعض من كلا الجانبين.

ووفقا لليوم السابع فقد بدأت الواقعة حينما توجه عدد من الناشرين إلى مقر سور الأزبكية بعد علمهم بقيام العاملين هناك بتزوير إصداراتهم وبيعها لجمهور المعرض، وحينما وصل الناشرون بدأت المشادات الكلامية بينهم، والتي وصلت إلى الضرب بالشوم مما نتج عنه إصابات.

وقد علق رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج على الواقعة قائلا:" إن ما قام به العاملون إجراء غير قانوني، تسبب في ضياع حق الناشرين وحق المعرض، مضيفا أن إدارة المعرض تقوم يوميا وعلى مدار الساعة باستقبال الشكاوى وحملات التفتيش بأجنحة المعرض".