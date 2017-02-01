خلال ساعات التسجيل الأولى "حساب المواطن" يجيب المستفسرين.. هذه أسئلتهم

مستفيدو الضمان الاجتماعي حظوْا بالنصيب الأكبر من بين الأسئلة الشائعة

ما إن بدأ المسجلون عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن" على الرابط:https://ca.gov.sa التي انطلقت مساء أمس؛ حتى استوقفهم أيقونة "الأسئلة الشائعة" التي سبق أن سلطت الضوء على أبرز الأسئلة مقرونة بالإجابات؛ فيما حَظِيَ مستفيدو الضمان الاجتماعي بالنصيب الأكبر من بين عدد الأسئلة واستفسارات وطلب التوضيح.

وجاءت أبرز الأسئلة الشائعة على البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن" كالتالي:

ماذا لو كنتُ غير مؤهل، ماذا سيقدم لي البرنامج؟

- لا يمكن الاستفادة من البرنامج إلا في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وأسرته.

يمكن التقديم مجدداً في حال تم رفض الطلب ولم تقم بتقديم اعتراض خلال ثلاثة أشهر من ورود نتائج الأهلية؛ وذلك للنظر مجدداً في ملف المتقدم ودراسة مدى انطباق شروط الأهلية عليه.

ما هو شكل البدل الذي سوف يقدم في برنامج حساب المواطن؟

- بدل نقدي يحول مباشرة إلى حساب المستفيد المستحق.

متى يتم صرف أول بدل؟

- سيتم صرف أول بدل قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.

هل البدل النقدي ثابت لجميع مستفيدي الضمان؟

- يختلف البدل النقدي لمستفيدي الضمان حسب حالة المستفيد.

هل هناك تاريخ نهائي للتسجيل؟ لو تأخرت في التسجيل هل يمكنني الحصول على أول صرف للبدلات؟

- يبدأ التسجيل من 1 فبراير 2017 وليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل؛ ولكن التسجيل مبكراً يضمن حصول المتقدم على أول دفعة من البدلات خلال دورة الصرف الأولى في البرنامج إذا كان مستحقاً؛ أما إذا تم التسجيل في وقت لاحق والحصول على قرار الأهلية؛ فإنه سيتم الحصول على البدل مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.

هل يتم احتساب المضافين مع المستفيد الرئيسي للضمان في "حساب المواطن"؟ أم يجب التسجيل لكل فرد؟

- يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلون في نظام الضمان، مع إمكانية إضافة تابعين. ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة برنامج "حساب المواطن" وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان؛ بينما تنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن.

هل يحق لرب أسرة يسكن هو وعائلته في منزل بدون كهرباء التقديم على برنامج حساب المواطن؟

- نعم يحق له التقديم على البرنامج؛ حيث لا يوجد شرط لوجود كهرباء في المنزل أم لا.

هل الموظفون والموظفات والعسكريون مستحقون للبرنامج؟

- نعم يمكن للموظفين والموظفات والعسكريين التقديم بالبرنامج؛ فلا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة.

كيف يمكنني التأكد من تقديم الوثائق اللازمة؟

- البوابة الإلكترونية توجّه المتقدمين على البرنامج إلى الوثائق المطلوبة بناء على هيكل الأسرة. وسيتم مع ذلك شرح الوثائق المطلوبة من كل متقدم حسب حالته؛ وذلك عند إكمال طلب التسجيل، وسيتم التواصل مع المتقدمين في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه الوثائق.

ما الفرق بين معايير الأهلية ومعايير الاستحقاق؟

- معايير الأهلية هي الشروط التي لا بد من انطباقها على المتقدم وأسرته ليصبح مستفيداً من البرنامج؛ أما معايير الاستحقاق فهي النواحي التي يتم التحقق منها لتحديد مقدار البدل الذي يُصرف للمتقدم وأسرته وهي:

* الحالة المالية للأسرة

* عدد أفراد الأسرة

هل المُسقَطون من برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانهم التسجيل في البرنامج؟

- نعم يمكنهم التسجيل في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

مَن هم غير المشمولين في حساب المواطن؟ هل يمكنكم التوضيح؟

- ستكون الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، كما سيشمل أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل. ويشترط أن تنطبق عليهم جميع شروط الأهلية الخاصة بالبرنامج؛ وإلا فلن يتم اعتبارهم مستفيدين من البرنامج.

هل يشمل حساب المواطن إمام مسجد؛ علماً بأن فاتورة المسجد باسم صاحب المسجد؟

- لا يوجد تمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية أو نوع الوظيفة.

بعد تقديم الطلب سيتم التحقق من انطباق جميع شروط الأهلية على المتقدم وأسرته؛ حيث تعتمد آلية الاستحقاق على دخل الأسرة وعدد أفرادها.

كيف يتم احتساب دخل الأسرة؟ كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة؟

- تُعَد الأسرة الكيان الرئيس في تصميم هذا البرنامج؛ لذا يتم النظر إلى دخل الأسرة مع الأخذ في الاعتبار حالة الأسرة المالية وعدد أفراد الأسرة، وهنالك معادلة عادلة -سيتم الإعلان عنها لاحقاً- تُبَيّن كيفية احتساب دخل الأسرة؛ آخذة بعين الاعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيس. ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

مَن هم المستفيدون من حساب المواطن؟

- ستكون الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد مستقل السكن سواء كان ذكراً أو أنثى.

هل يشمل برنامج حساب المواطن الشخص المتزوج الذي يسكن في شقة في عمارة والده؟

- يستطيع الابن التقديم في البرنامج بشكل منفصل عن والده؛ لكونه رب أسرة؛ حتى لو كان يسكن مع والده. وبعد تقديم الطلب سيتم التحقق من انطباق جميع شروط الأهلية والاستحقاق على المتقدم وأسرته.

هل يشمل "حساب المواطن" غير المتزوج وموظف مستخدم؟

- لا بد أن يكون الشخص رب أسرة حتى يستطيع التقديم كمستفيد رئيسي وإضافة التابعين له؛ أما إذا لم يكن كذلك فيقوم رب أسرته بإضافته معه كتابع. وبعد تقديم الطلب سيتم التحقق من انطباق جميع شروط الأهلية على المتقدم وأسرته؛ حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية.

هل سيحتسب دخل الزوجة الموظفة ضمن دخل الأسرة وهي ليست مسؤولة عن الصرف على الأسرة؟

- تعد الأسرة الكيان الرئيسي في تصميم هذا البرنامج، هنالك معادلة عادلة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، تُبَيّن كيفية احتساب دخل الأسرة؛ آخذة بعين الاعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي.

هل يشمل البرنامج العاطلَ عن العمل غير المتزوج؟

- نعم فالبرنامج لا يميز بين الحالة الوظيفية أو نوع الوظيفة، ويحق لغير المتزوج الاستفادة من البرنامج.

ما الفرق بين برنامج "حساب المواطن" والضمان الاجتماعي؟

- هما برنامجان منفصلان؛ فبرنامج الضمان الاجتماعي يقدم المعاشات والبرامج المساندة للمستفيدين والمستفيدات وهم: (المطلقات، والأيتام، والأرامل، والعجزة، وأسر السجناء، والمعلقات، والمهجورات، ومَن لا عائل له)؛ بينما برنامج "حساب المواطن" هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة؛ من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين. واستفادة المتقدم من أحد البرنامجين لا تغنيه عن الاستفادة من البرنامج الآخر ولا تؤثر عليه.

هل يشمل نظام "حساب المواطن" موظفاً في القطاع الخاص غير متزوج؟

- بعد تقديم الطلب سيتم التحقق من انطباق جميع شروط الأهلية على المتقدم وأسرته؛ حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وسيتم تقييم الاستحقاق بناء على عدد أفراد الأسرة والحالة المالية للأسرة؛ حيث توجد معادلة عادلة -سيتم الإعلان عنها لاحقاً- تُبَيّن كيفية احتساب دخل الأسرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي.

هل يتأثر مبلغ البدل الذي يستحقه رب الأسرة إذا كان لديه تابعين يستلمون دخل؟

- يتم النظر إلى دخل الأسرة مع الأخذ في الاعتبار حالة الأسرة المالية وعدد أفراد الأسرة، وهنالك معادلة عادلة -سيتم الإعلان عنها لاحقاً- تُبين كيفية احتساب دخل الأسرة، آخذة بعين الاعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي.

هل برنامج حساب المواطن يشمل المطلقات المسجلات في الضمان؟ هل التسجيل تلقائي؟

- نعم، يشمل البرنامج جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي؛ حيث سيتم إلحاقهم ببرنامج حساب المواطن بشكل تلقائي.

هل يُستحق الدعم للذي لديه أكثر من زوجة وإحداهما موظفة؟ وهل يُحتسب دخل الزوجة الموظفة؟

- يتم إضافة جميع الزوجات كتابعين للزوج بغضّ النظر عن حالتهم الوظيفية، وتستحق الأسرة الحصول على البدل في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم. ونظراً لكون الأسرة الكيان الرئيسي في تصميم هذا البرنامج؛ فإنه يتم النظر إلى دخل الأسرة؛ ولكن لن يتم احتساب الدخل الكامل لكافة أفراد الأسرة؛ فهنالك معادلة عادلة -سيتم الإعلان عنها لاحقاً- تُبين كيفية احتساب دخل الأسرة، آخذة بعين الاعتبار أن رب الأسرة هو صاحب الدخل والإنفاق الرئيسي. ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضاً مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

للاستفادة من برنامج "حساب المواطن" هل يتطلب تحديث البيانات الخاصة بالتسجيل بشكل دوري أو يُكتفى بالتسجيل مرة واحدة؟ وكيف؟

- لا يحتاج المتقدم إلى إجراء تحديث دوري لبياناته؛ وإنما يتوجب التحديث فقط عندما يستجدّ أي تغيير على حالة المتقدم أو البيانات التي قدّمها مسبقاً. على سبيل المثال لا الحصر: تغيّر الدخل، أو إضافة تابعين جدد.

هل يشمل برنامج "حساب المواطن" المتقاعدين؟

- نعم يشمل البرنامج المتقاعدين؛ فلا يوجد تمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية.

هل مزاولة أي نشاط تجاري يمنع الاستفادة من البرنامج؟

- يستطيع مَن يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج؛ بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

إذا كانت الأم أرملة وبناتها مستفيدات من الضمان، هل يشمل البرنامج الأم فقط أم كل بنت على حدة؟

- سيتم إلحاق الأم وبناتها تلقائياً في برنامج المواطن الموحد، بنفس الكيفية المسجلين فيها في برنامج الضمان؛ سواء كانوا أسرة أم فرداً.

مَن هم حاملو بطاقات التنقل؟

- هم الأفراد المقيمون في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات جنسية، وقامت المملكة بمنحهم بطاقة إثبات هوية يُطلق عليها "بطاقة التنقل".

هل يشمل البرنامج الموظف الحكوميَ غير المتزوج ولكنه يُعيل والدته وأخواته القاصرات؟

- نعم، فلا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية. ويستطيع غير المتزوج المُعيل لأفراد أسرته، التقدم للبرنامج كربّ أسرة، وإضافة المعالين كتابعين له؛ بشرط توفير جميع المستندات المطلوبة.

ماذا يعني الفرد المستقل؟

- هو الذكر أو الأنثى غير المتزوج(ة)، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة وليس لديه تابعون أو معالون.

ما هو تعريف الأسرة؟ ولماذا يتم تقديم البدلات للأسر فقط؟

- تُعرف الأسرة في برنامج "حساب المواطن" بأنها فرد مستقل المسكن أو مجموعة من الأفراد الذين تربطهم برب الأسرة صلة قرابة من الدرجة الأولى (كالزوج والزوجة والأبناء)، أو مجموعة من الأفراد الذين يقوم رب الأسرة بإعالتهم قاونياً (كالوالدين والإخوان والتابعين المتبنين)، ويقطنون في مسكن واحد. وقد تم اختيار تقديم البدلات للأسرة بدلاً من الفرد؛ نظراً لطبيعة المجتمع السعودي القائم على اعتبار الأسرة المكون الرئيسي في المجتمع.