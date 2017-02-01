خلاف في سوق شهيرة بجدة ينتهي بطعن مقيمين

إثر خلاف بينهما وحارس أمن يعمل بالموقع

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة في حادثة تعرض شخصين للطعن من قبل أحد الأشخاص في سوق شهيرة بجدة إثر خلاف بينهما وبين حارس أمن يعمل في السوق, ونُقل على إثره الشخصان لتلقي العلاج بمستشفى الملك فهد.



وكان بلاغ ورد للجهات الأمنية يوم أمس يفيد بوقوع خلاف مع أحد حراس الأمن في أحد الأسواق المعروفة بجدة، وانتهى الخلاف, وأثناء ذلك حضر شخص وطعن شخصين آخرين أحدهما يمني الجنسية والآخر جيبوتي, فيما نقلهما الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد.

